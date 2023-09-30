​Журналист Рабинер – о поражении «Зенита»: «Вот вам и фарм-клуб – Деограсии, наверное, не сказали»

Известный журналист Игорь Рабинер отреагировал на сенсационную победу «Оренбурга» над «Зенитом» (3:1) в матче десятого тура чемпионата России.

Как известно, оренбуржцам удалось обыграть питерцев впервые в истории. При этом об «Оренбурге» в футбольном обществе часто говорят как о фарм-клубе «Зенита».

«Вот вам и фарм-клуб. Деограсии, наверное, не сказали», - написал Рабинер в своём телеграм-канале, добавив смайл со смехом.

Ближайший матч «Зенит» проведёт уже во вторник, 3 октября, – против «Балтики» в пятом туре группового этапа Кубка России.