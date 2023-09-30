Зырянов: Буду рад, если «Зенит» будет каждый год выигрывать чемпионство

Бывший полузащитник «Зенита», а ныне главный тренер «Черноморца», Константин Зырянов высказался о гегемонии «сине-бело-голубых» в РПЛ.

«Мне кажется, «Зениту» вообще без разницы на развитие других клубов. Задача побеждать — и все», — заявил Зырянов «РБ Спорту».

Специалист добавил, что когда работал в санкт-петербургской команде, это время было для него самым счастливым в футбольном плане, поэтому он всегда будет рад каждому чемпионству «Зенита».

Напомним, «Зенит» выиграл последние пять розыгрышей РПЛ под руководством Сергея Семака.

В текущем сезоне «сине-бело-голубые» набрали 17 очков в десяти матчах и занимают третье место в чемпионате России.