Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Рубином» и «Краснодаром».

«У «Краснодара» сейчас огромная мотивация. Команда хочет сохранить первую строчку и укрепиться наверху таблицы. Но «Рубин» тоже настраивается на нынешнего лидера чемпиона. Но у «быков» мотивации больше, как мне кажется. Даже несмотря на то, что казанцы играют дома. Как сложится игра, предсказать очень тяжело. Каждая команда способна дать бой, этим чемпионат в этом сезоне и интересен.

Если «Краснодар» забьет быстрый гол, то, конечно, он уже будет контролировать игру. Но даже и в таком случае команда может проиграть, ведь такие примеры были. Так что мы можем сказать, что только на бумаге «Краснодар» - фаворит. Илич понимает, что терять очки в нынешней ситуации очень не хочется», - сказал Деменко.

Матч «Рубин» - «Краснодар» стартует в 16:30. Текстовую трансляцию проведёт LiveResult.ru.