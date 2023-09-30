Пирожков — о молчании Ганчаренко: Он хотел привлечь внимание и достиг своей цели

Футбольный комментатор Олег Пирожков прокомментировал поступок главного тренера «Урала» Виктора Ганчаренко после матча с «Ростовом».

Напомним, встреча десятого тура чемпионата России завершилась со счетом 2:2. После окончания игры Ганчаренко не стал отвечать на вопросы журналистов, а решил просто молчать.

«Думаю, то, что сделал Ганчаренко, — это не демарш, а попытка привлечь внимание. Мне кажется, что своей цели он достиг. Промолчав, часто можно достичь большего, чем криком или размахиванием руками», — приводит слова комментатора «Матч ТВ».

В следующем туре екатеринбургский клуб примет на своем стадионе «Локомотив». Матч пройдет 7 октября и начнется в 12:00 по мск.