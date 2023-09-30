​«Краснодар» назвал состав на матч против «Рубина»

В субботу вечером «Краснодар» проведёт гостевой матч против «Рубина» в рамках десятого тура чемпионата России. Наставник «быков» Владимир Ивич принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Сафонов, Волков, Алонсо, Оласа, Тормена, Сперцян, Кривцов, Батчи, Пина, Кади, Кордоба.

Отметим, что именно «Краснодар» после девяти туров занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Команда добилась шести побед при трёх ничьих.

Матч между «Рубином» и «Краснодаром» начнётся в 16:30 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.