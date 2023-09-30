Футбольный эксперт Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил результаты «Зенита» по итогам первой трети сезона.

- «Оренбург» преобразился с приходом нового тренера Деограсии. Что можете сказать об этой команде?

- Ничего особенного. Они играют в добротный футбол, с удовольствием. Они правильно открываются – под мяч, пасы отдают вовремя. На поле работают все до одного игрока. Иногда у них получаются нестандартные ходы, и порой их действия соперникам сложно предсказать. Поэтому все получается.

- С чем можно связать спад в результатах, который мы видим у питерцев?

- Какой-то спад у команды точно есть. Какая-то неуверенность просматривается в действиях. Плюс оборона «Оренбурга» сыграла здорово. А вот у питерцев - нет. Зачем пропускать три мяча? Ну, один – это еще нормально. Но в целом, защита должна действовать без ошибок. Тем более, если ты «Зенит».

- Десять туров позади. Подведите итоги выступления «Зенита».

- Питерцы, конечно, выправят ситуацию. Они еще будут выглядеть прилично. Уверен, что следующий матч «Зенит» спокойно выиграет. У Семака очень приличная команда. Только игру в обороне надо выправить.

- Сейчас питерцы занимают свое место?

- Нет, конечно. Сейчас они идут низковато для себя. По игре они достойны более высоких позиций. Должны быть не ниже третьего места, на данный момент. А там уже видно будет.

- «Оренбург» будет бороться за выживание, или с такой игрой он сможет решать другие задачи?

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- Думаю, что он не будет бороться за сохранение прописки. Если будет больше атаковать, то у команды все получится.

Елена Григорьевская