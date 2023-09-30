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Игонин: «Зениту» не хватает качественных игроков в обороне

30 Сентября 2023 • 15:06 Комментировать (6)
Оренбург
3:1
Зенит
окончен

Экс-футболист «Зенита» Алексей Игонин высказался об игре «сине-бело-голубых» в обороне.

«В обороне часто происходят ошибки. «Зенит» старается менять защиту. Но, как мы видим, качества игроков не хватает для того, чтобы играть на ноль даже против таких соперников, как «Оренбург», — приводит слова Игонина «Спорт-Экспресс».

30 сентября «Зенит» проиграл на выезде «Оренбургу» (1:3) в рамках десятого тура Российской премьер-лиги. На данный момент санкт-петербургский клуб занимает третье место, набрав 17 очков.

Стоит сказать, что команда Сергея Семака пропустила уже 11 мячей в текущем сезоне. Отметим, в чемпионате России – 2022/23 после десяти матчей у «Зенита» было всего 2 пропущенных гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Алексей Игонин
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Комментарии (6)
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Рейтинг комментариев
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superzina
30 Сентября 2023 в 15:20
Когда я слышу , что " ...«Зениту» не хватает качественных игроков... " , то мои тапки не просто смеются , они хохочут .
Зенит 6,14 млн € 153,43 млн € (средняя оценка одного игрока и оценка всего состава )
Спартак 3,74 млн € 101,10 млн €
ФК Краснодар 3,54 млн € 81,50 млн €
ЦСКА 3,31 млн € 79,33 млн €
Динамо 2,77 млн € 74,90 млн €
Локомотив 2,67 млн € 72,05 млн €
Уже около двух лет Команда остановилась в своем развитии . И даже регрессирует .
Игра , от которой просто тошнит .
TEREX
30 Сентября 2023 в 15:13
лёша..зиниту остра ни хватаит умнава..думаюшыва тренира..)) а этот шлак..каторый сидит на лафки место ф условнам факили..))
ингерман
30 Сентября 2023 в 15:18
ай бро а ышо пасматри на воротарей.. это ж шлак на шлаке.. а воротник - это полкаманды - аксиома.. хе-хе..
TEREX
30 Сентября 2023 в 15:33
да да чё та я пра влатарей та забыл сафсем..)) аб энтам ужэ хто толька чё ни гаварил..))
ингерман
30 Сентября 2023 в 15:36
ай бро у нас абарона оцдельно а влатарь сам па сибе.. с таким падходам про титул мона и не заикаца.. плясаць надыть ат печки.. хе..
TEREX
30 Сентября 2023 в 15:46
дык канэшна бро..абарона с каторай работаит лыжник анюкоф играит как им нарсавали на планшэти..а влатарь гадица толька на пюнальтю..с зашытниками он ни знаком и знать их ни знаит..))
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