Игонин: «Зениту» не хватает качественных игроков в обороне

Экс-футболист «Зенита» Алексей Игонин высказался об игре «сине-бело-голубых» в обороне.
«В обороне часто происходят ошибки. «Зенит» старается менять защиту. Но, как мы видим, качества игроков не хватает для того, чтобы играть на ноль даже против таких соперников, как «Оренбург», — приводит слова Игонина «Спорт-Экспресс».
30 сентября «Зенит» проиграл на выезде «Оренбургу» (1:3) в рамках десятого тура Российской премьер-лиги. На данный момент санкт-петербургский клуб занимает третье место, набрав 17 очков.
Стоит сказать, что команда Сергея Семака пропустила уже 11 мячей в текущем сезоне. Отметим, в чемпионате России – 2022/23 после десяти матчей у «Зенита» было всего 2 пропущенных гола.
Зенит 6,14 млн € 153,43 млн € (средняя оценка одного игрока и оценка всего состава )
Спартак 3,74 млн € 101,10 млн €
ФК Краснодар 3,54 млн € 81,50 млн €
ЦСКА 3,31 млн € 79,33 млн €
Динамо 2,77 млн € 74,90 млн €
Локомотив 2,67 млн € 72,05 млн €
Уже около двух лет Команда остановилась в своем развитии . И даже регрессирует .
Игра , от которой просто тошнит .
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