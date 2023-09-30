Игонин: «Зениту» не хватает качественных игроков в обороне

Экс-футболист «Зенита» Алексей Игонин высказался об игре «сине-бело-голубых» в обороне.

«В обороне часто происходят ошибки. «Зенит» старается менять защиту. Но, как мы видим, качества игроков не хватает для того, чтобы играть на ноль даже против таких соперников, как «Оренбург», — приводит слова Игонина «Спорт-Экспресс».

30 сентября «Зенит» проиграл на выезде «Оренбургу» (1:3) в рамках десятого тура Российской премьер-лиги. На данный момент санкт-петербургский клуб занимает третье место, набрав 17 очков.

Стоит сказать, что команда Сергея Семака пропустила уже 11 мячей в текущем сезоне. Отметим, в чемпионате России – 2022/23 после десяти матчей у «Зенита» было всего 2 пропущенных гола.