Футбольный эксперт Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями от поражения «Зенита» в гостевом матче с «Оренбургом» в игре 10-го тура РПЛ.

- Что произошло с «Зенитом» в первом тайме?

- Я и раньше говорил, что если Марио Фернандес будет играть в обороне, то он расстроит там всю игру. Потому что он не умеет играть в защите. Он может играть только свободного художника. Он не знает, что такое плотная опека, никого не берет на себя. Не знаю, что у него за травма, по причине которой его заменили, но в поражении есть и его вина.

- Почему в дальнейшем «Зенит» не смог победить?

- Разыгрался «Оренбург». Ребята поняли, что надо плотно опекать питерцев, что нужно прессинговать все время. «Оренбург» находится в отличной форме. Конечно, он допускал ошибки, потому что «Зенит» тоже бил по воротам. Тут гостям немного не повезло, в футбольном плане. Команда-то там приличная. Другое дело, что они стали играть на публику. Как артисты. Это всегда приводит к плачевному результату. На поле надо впахивать и ни на кого не обращать внимания.

- После поражения от «Локомотива» Александр Медведев ругал «Зенит» за недонастрой. Здесь вы тоже его увидели?

- Нет. Этого не было. Предыдущий матч они проиграли на своем поле, поэтому их даже не надо было настраивать на матч. Просто они стали пижонить. А надо играть попроще: отдал – открылся. И как можно быстрее. А у них этого уже не получается. Так бывает. Семаку надо прекратить это безобразие и поставить футболистов на место. В этом случае они начнут играть.

Елена Григорьевская