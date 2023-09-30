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Шишкин: Шансы «Спартака» и «Крыльев» равны

30 Сентября 2023 • 14:59 Комментировать
Крылья Советов
...
Спартак Москва
1 2.90 X 3.70 2 2.35
01.10 16:30

Бывший игрок «Спартака» и сборной России Роман Шишкин высказался о предстоящем матче десятого тура Российской премьер-лиги против «Крыльев Советов».

«Будет очень интересно, сыграют две «весёлые» команды, обе играют и в атаку хорошо, не так много пропускают в последних матчах. Так что шансы – 50 на 50. Жду яркой игры, которая будет хорошей проверкой для «Спартака», даже экзаменом», — заявил Шишкин в интервью «РБ Спорт»

Также эксперт отметил, что приятно удивлён формой самарцев после трети сезона, назвав текущее место в турнирной таблице заслугой главного тренера Игоря Осинькина.

Напомним, что матч второй и четвёртой команды нынешнего сезона РПЛ пройдёт в воскресенье, 1 октября, на «Солидарность Арене». Стартовый свисток назначен на 16:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов Роман Шишкин
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