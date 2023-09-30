Тарханов: «Зенит» уже не главный претендент на чемпионство

Российский тренер и футбольный эксперт Александр Тарханов высказался после сенсационного поражения «Зенита» от «Оренбурга».

«Сине-бело-голубые» в рамках десятого тура Российской премьер-лиги уступили на выезде оренбуржцам со счетом 1:3.

«Не могу сказать, что у «Зенита» кризис, но что-то не получается пока. Малком ушел, и сразу появились трудности. И в обороне есть проблемы, если команда постоянно пропускает», — приводит слова Тарханова Vprognoze.

По мнению специалиста, на данный момент «Зенит» не является главным претендентом на золотые медали в РПЛ, ведь команда потерпела уже три поражения и отстала от «Краснодара».

Подопечные Сергея Семака находятся на третьей строчке в чемпионате России, набрав в десяти играх 17 очков.