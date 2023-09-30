Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов: «Зенит» уже не главный претендент на чемпионство

30 Сентября 2023 • 14:55 Комментировать
Оренбург
3:1
Зенит
окончен

Российский тренер и футбольный эксперт Александр Тарханов высказался после сенсационного поражения «Зенита» от «Оренбурга».

«Сине-бело-голубые» в рамках десятого тура Российской премьер-лиги уступили на выезде оренбуржцам со счетом 1:3.

«Не могу сказать, что у «Зенита» кризис, но что-то не получается пока. Малком ушел, и сразу появились трудности. И в обороне есть проблемы, если команда постоянно пропускает», — приводит слова Тарханова Vprognoze.

По мнению специалиста, на данный момент «Зенит» не является главным претендентом на золотые медали в РПЛ, ведь команда потерпела уже три поражения и отстала от «Краснодара».

Подопечные Сергея Семака находятся на третьей строчке в чемпионате России, набрав в десяти играх 17 очков.

Оценить новость
- 2
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Тарханов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Оренбург Оренбург
Зенит Зенит
3
1
7.00 4.40 1.51
Видео
Окончен
Локомотив Москва Локомотив Москва
Пари НН Пари НН
1
0
1.85 3.80 4.40
Видео
30.09.23 в 16:30
Рубин Рубин
Краснодар Краснодар
3.50 3.60 2.15
Видео
30.09.23 в 19:00
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Балтика Балтика
1.52 4.40 7.00
Видео
01.10.23 в 14:00
Факел Факел
Сочи Сочи
2.48 3.40 3.00
Видео
01.10.23 в 16:30
Крылья Советов Крылья Советов
Спартак Москва Спартак Москва
2.80 3.70 2.48
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Сентября
16:07 · Россия. Премьер-лига
Зырянов объяснил, почему «Зениту» будет сложнее защитить чемпионство
16:04 · Россия. Премьер-лига
Агент Марио Фернандеса оценил состояние игрока
16:02 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» в концовке открыл счёт в матче с «Пари НН»
16:00 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» - «Краснодар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
15:50 · Россия. Премьер-лига
Семшов: «Не знаю, можно ли назвать это кризисом у «Зенита»
15:44 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Смена чемпиона не навредит «Зениту»
15:40 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев не видит фаворита в матче «Крылья Советов» - «Спартак»
15:33 · Россия. Премьер-лига
​Журналист Рабинер – о поражении «Зенита»: «Вот вам и фарм-клуб – Деограсии, наверное, не сказали»
15:31 · Россия. Премьер-лига
Зырянов: Буду рад, если «Зенит» будет каждый год выигрывать чемпионство
15:23 · Россия. Премьер-лига
Пирожков — о молчании Ганчаренко: Он хотел привлечь внимание и достиг своей цели
15:20 · Россия. Премьер-лига
​«Краснодар» назвал состав на матч против «Рубина»
15:06 · Россия. Премьер-лига
Игонин: «Зениту» не хватает качественных игроков в обороне 6
14:59 · Россия. Премьер-лига
Шишкин: Шансы «Спартака» и «Крыльев» равны
14:55 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Зенит» уже не главный претендент на чемпионство
14:54 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» проиграл «Оренбургу» при 32 ударах по воротам – рекорд был близок 2
Все новости
Рекомендуем