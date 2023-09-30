​«Зенит» проиграл «Оренбургу» при 32 ударах по воротам – рекорд был близок

«Зенит» в десятом туре Премьер-лиги выступил неудачно – команда Сергея Семака проиграла в гостях у «Оренбурга» со счётом 1:3. Питерцы уступили, хотя нанесли целых 32 удара по воротам. Как сообщат Opta, питерцам не хватило всего двух ударов до рекорда РПЛ – в 2019 году «Динамо» в игре против «Анжи» нанесло 34 удара.

Важно отметить, что такая статистика по Российской премьер-лиге собирается с 2009 года.

В следующем туре чемпионата России «Зенит» будет играть против «Сочи» на выезде. Матч пройдёт в субботу, 7 октября. Ранее, 3 октября, питерцы сыграют с «Балтикой» в Кубке России.