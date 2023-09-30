​«Зенит» выдал худший старт в РПЛ за последние 12 лет

В воскресенье «Зенит» неожиданно проиграл «Оренбургу» со счётом 1:3 в матче десятого тура чемпионата России. На текущий момент питерцы имеют в своём активе 17 очков. Как сообщает Opta, это худший старт «сине-бело-голубых» в Премьер-лиге с сезона 2011/2012 – тогда у них было 16 баллов после десяти туров.

Отмечается, что при Сергее Семаке «Зенит» раньше ни разу не набирал меньше 21 балла в десяти стартовых турах чемпионата России.

Добавим, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти последних сезонов.

В следующем туре Премьер-лиги «Зенит» будет играть против «Сочи» на поле соперника.