Александр Мостовой: «Зенит» очень нестабилен в этом сезоне»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил победу «Оренбурга» в матче десятого тура РПЛ над «Зенитом» со счётом 3:1.

«Зенит» очень нестабилен в этом сезоне, это бросалось в глаза ещё в самом начале сезона. А «Оренбург» — просто красавцы, выходят и спокойно обыгрываю чемпиона», — приводит слова экс-игрока «Спартака» издание «РБ Спорт». Мостовой отметил, что пока неясно, благодаря чему «сине-бело-голубые» планируют менять ситуацию.

Напомним, что поражение на стадионе «Газовик» стало третьим для «Зенита» в сезоне и вторым подряд. После десяти туров подопечные Сергея Семака набрали 17 очков.