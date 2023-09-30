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Деограсия: «Продолжали играть в нашу игру и всё получилось»

30 Сентября 2023 • 14:35 Комментировать
Оренбург
3:1
Зенит
окончен

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Зенитом».

- Как дела?

- Очень хорошо (по-русски).

- Вы начинали со счета 0:1, пропустив на первых минутах. Насколько это было тяжело для вас, для команды, что нужно было сделать, чтобы тут же забить три и обыграть чемпиона страны?

- В первую очередь я хочу сказать спасибо и поздравить всех наших игроков, тех, кто играет и не играет за этот матч. Они очень хорошо  работают на тренировках. Сейчас видно результат на играх. 

Еще хочу сказать большое спасибо нашим болельщикам, которые пришли сегодня на матч, нас поддержали, а что касается нашего забитого мяча на первых минутах, да, немного пришлось поменять планы, но мы все равно делаем нашу работу.  Играли узко, старались убегать в контратаки, в итоге команда молодцы, я очень рад за них.

- Что нужно было внести в игру, стоило ли вообще менять планы и тактику в перерыве? Что происходило в перерыве? Вы уходили при счете 3:1 и наверняка понимали, что «Зенит» побежит отыгрываться.

- Мы поговорили с игроками, сказали, что будут важны первые 15 минут, постараться мяч контролировать, когда мяч был у нас, постараться играть спокойно. Соперник «Зенит» очень хорошо играет с мячом, поэтому очень важен был этот момент. Дальше мы продолжали играть в нашу игру и всё получилось.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Давид Деограсия
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