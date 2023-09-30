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Семак: «Даже несмотря на три пропущенных, могли и выиграть сегодня»

30 Сентября 2023 • 14:28 Комментировать (8)
Оренбург
3:1
Зенит
окончен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Оренбургом».

- Как складывалась игра, можно было что-то изменить? Насколько я понимаю, были попытки изменениями в составе в перерыве.

- Конечно, матч складывался для нас неудачно. К сожалению для нас, дали большую фору. Но нужно забивать, всем хотелось забитого мяча, моменты создавались, достаточно много. Для того, чтобы полноценно вернуться в игру, надо было раньше забивать. В первом тайме были «железные» моменты, и во втором тайме много моментов. Но, к сожалению, реализация… Даже несмотря на три пропущенных, могли и выиграть сегодня. 4:3, такое бывает, но не сегодня.

- Насколько болезненное поражение в Оренбурге для вас?

- Неважно где проигрывать, поражение всегда болезненное, будь то Оренбург или другой город. Любое поражение неприятное, но что сделать? Это тоже часть нашей работы.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак
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Комментарии (8)
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Рейтинг комментариев
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Alexs
30 Сентября 2023 в 15:03
Семак ты имбицил или прикидывавешся?
TEREX
30 Сентября 2023 в 14:54
а ха ха ха..)) сэм ты чё..галавой забалел..)) ты ужэ болшы ни када ни чё ни выиграш..)) павизло тибе што латинасы были раншы с гаряшыми глазами..таперича фсё..фсё ф прошлам надаел ты им и весь так назаваемый чимпиёнат..)) патом будиш мимуары писать..какой ты был успешный тренир..)) на пенсию ужэ заработал.. давай дасвиданья..))
Alexs
30 Сентября 2023 в 14:48
неприятное, но что сделать? Это тоже часть нашей работы.

Семак иди лесом- клоун и убирайся из Зенита.
Cruyff
30 Сентября 2023 в 14:42
как же этот кисляк уже задолбал уйдёшь ты в конце концов будь же мужиком
wertygaz
30 Сентября 2023 в 14:39
Поплыл чувак, какая фора Вы забили первыми…
Djin Green
30 Сентября 2023 в 14:36
Семак с другой планеты что ли. Что ты несешь.Твое - так бывает, это объяснение для бедных. Объясни лучше свои замены уже в третьем матче подряд.
kostet
30 Сентября 2023 в 14:42
Так там некого выпускать, скамейки нет. Деньги от Малкома где? Какого то говна набрали на помойке, Васильевы,Коваленки, Изидоры. Трансферы просраны по полной.
Alexs
30 Сентября 2023 в 14:50
Бабки за Малкома Семак с Медведевым поделили
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