Семак: «Даже несмотря на три пропущенных, могли и выиграть сегодня»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Оренбургом».

- Как складывалась игра, можно было что-то изменить? Насколько я понимаю, были попытки изменениями в составе в перерыве.

- Конечно, матч складывался для нас неудачно. К сожалению для нас, дали большую фору. Но нужно забивать, всем хотелось забитого мяча, моменты создавались, достаточно много. Для того, чтобы полноценно вернуться в игру, надо было раньше забивать. В первом тайме были «железные» моменты, и во втором тайме много моментов. Но, к сожалению, реализация… Даже несмотря на три пропущенных, могли и выиграть сегодня. 4:3, такое бывает, но не сегодня.

- Насколько болезненное поражение в Оренбурге для вас?

- Неважно где проигрывать, поражение всегда болезненное, будь то Оренбург или другой город. Любое поражение неприятное, но что сделать? Это тоже часть нашей работы.