Юран: «Нам мало, мы хотим большего, поэтому нужно в последующей игре так же выходить на пределе возможностей»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Локомотивом».

- В последних четырех матчах у вашей команды три победы и один ничейный результат. Как с такой серией и таким выступлением в этом сезоне не допустить какой-то расслабленности футболистов? Что вы делаете для этого?

- Мы для этого анализируем матч, забываем и идем дальше, потому что если жить матчами (три победы и одна ничья), в любом случае игроков это расслабляет, и в какой-то момент они начинают чувствовать, что это само собой будет. Нет, я им объясняю, что мы хорошо провели игру, разобрали ошибки, положительные моменты. Нам мало, мы хотим большего, поэтому это нужно в последующей игре так же выходить на пределе возможностей с запредельной самоотдачей. При такой игре сказка будет продолжаться. Если мы допустим в голове, что это будет само собой, естественно, это будет печально.

- Вы сказали, что хотите большего. Есть ли какие-то конкретные цели на этот сезон у «Пари НН»?

- Конечно, есть цели и задачи - в каждой игре побеждать.

- Итоговое место и Кубок России - конкретики нет, просто побеждать?

- Зачем мне смотреть в турнирную таблицу? Если у тебя задача, это я доношу команде, что каждую игру должны по максимуму выходить и играть, настраиваться на положительный результат. Это естественно, нужна победа.

- Боселли классно выходил на замену в двух матчах чемпионата, голевая передача и гол. Когда он будет готов играть в старте или уже готов, просто все остальные тоже так хороши?

- У нас есть конкуренция, это не значит, что он не выходит и не делает свое дело, что от него требуется. Поэтому он просто накануне отлетал в Минск сделать рабочую визу, поэтому два дня пропустил там, понедельник и вторник. Готовится. Это показывает и коллектив, пожалуйста, бейтесь. Если игрок выходит и забивает, это здорово. Нужно выигрывать конкуренцию. Я думаю, что он в ближайшее время ее выиграет, а может и не выиграет. Это и для коллектива полезные вещи.