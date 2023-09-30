Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Галактионов: «Самое главное, что мы донесли нашим ребятам, что матч с «Зенитом» - уже история»

30 Сентября 2023 • 14:13 Комментировать
Локомотив Москва
0:0
Пари НН
1 1.85 X 3.80 2 4.30
1-й тайм

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Пари НН».

- Яркая эмоциональная победа над «Зенитом» в самой концовке. Часто бывает, что после таких побед команды становятся эмоционально выхолощенными. Что вы делали, чтобы не допустить этого сегодня?

- Я думаю, что времени достаточно было, чтобы прийти в себя. Самое главное, что мы донесли нашим ребятам, что это уже история. Мы не можем жить вчерашним днем, нам нужно сегодня играть и побеждать, улучшать то, что у нас было в прошлом матче, поэтому нацеленность такая. Естественно, в  недельном цикле, который был, мы постарались подвести ребят в оптимальном состоянии.

- Самошников сегодня выходит в старте вместо Наира Тикнизяна. Он же и будет играть на позиции Наира или кто-то другой, или будет пять игроков обороны в линию?

- Мы постарались минимально сделать изменения. То есть так, как мы заканчивали матч с «Зенитом», Самошников на своей позиции заканчивал. Нам нужен быстрый фланг как в обороне, так и в атаке, чтобы успевать покрывать расстояние. Он с этими функциями справляется. Сергея передвинули вместо Наира, а Глушенков на своей позиции, потому что хорошо проявил себя в предыдущем матче.

- Матч против вашей бывшей команды. Проще готовиться к такому сопернику или, наоборот, сложнее, потому что знаете слишком много об этой команде? Или нынешний «Пари НН» сильно отличается от той команды, в которой работали вы, и разницы нет?

- Времени много прошло, конечно, многое поменялось, много добавилось, есть новые футболисты. Понятно, что хороший старт у команды, она очень дисциплинированная с очень хорошим тренером. Команда хорошо организована, поэтому мы ожидаем непростого матча. Но опять же нацеливаем себя и команду на хорошее качество игры и победу.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Михаил Галактионов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛОКОМОТИВ МОСКВА ПАРИ НН
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Оренбург Оренбург
Зенит Зенит
3
1
7.00 4.40 1.51
Видео
20 мин
Локомотив Москва Локомотив Москва
Пари НН Пари НН
0
0
1.85 3.80 4.40
Видео
30.09.23 в 16:30
Рубин Рубин
Краснодар Краснодар
3.50 3.60 2.15
Видео
30.09.23 в 19:00
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Балтика Балтика
1.52 4.40 7.00
Видео
01.10.23 в 14:00
Факел Факел
Сочи Сочи
2.48 3.40 3.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Сентября
14:35 · Россия. Премьер-лига
Деограсия: «Продолжали играть в нашу игру и всё получилось»
14:22 · Россия. Премьер-лига
Юран: «Нам мало, мы хотим большего, поэтому нужно в последующей игре так же выходить на пределе возможностей»
14:13 · Россия. Премьер-лига
Галактионов: «Самое главное, что мы донесли нашим ребятам, что матч с «Зенитом» - уже история»
14:07 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» проиграл два матча РПЛ подряд – такого не было два года 1
14:02 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Краснодар» - фаворит в матче с «Рубином»
14:00 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» впервые проиграл «Оренбургу»
13:54 · Россия. Премьер-лига
​Умяров не следит за таблицей РПЛ и новостями о себе
13:52 · Россия. Премьер-лига
Чепчугов оценил игру вратаря «Краснодара» Сафонова
13:50 · Россия. Премьер-лига
Скопинцев поддерживает переход России из УЕФА в Азию
13:46 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Динамо» Скопинцев назвал самую глупую покупку
13:45 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» - «Пари НН»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
13:41 · Россия. Премьер-лига
​Уткин: «Стоит мне отвернуться - и «Зенит» прекрасен. А потом я включаю телевизор, и оказывается, что 3:1 в пользу соперника»
13:40 · Россия. Премьер-лига
Чепчугов: «Краснодар» заслуженно находится на первом месте»
13:34 · Россия. Премьер-лига
Гранат оценил шансы в матче «Рубин» - «Краснодар»
13:29 · Россия. Премьер-лига
Егорычев впервые в карьере оформил гол и ассист в матче РПЛ
Все новости
Рекомендуем