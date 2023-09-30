Галактионов: «Самое главное, что мы донесли нашим ребятам, что матч с «Зенитом» - уже история»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Пари НН».

- Яркая эмоциональная победа над «Зенитом» в самой концовке. Часто бывает, что после таких побед команды становятся эмоционально выхолощенными. Что вы делали, чтобы не допустить этого сегодня?

- Я думаю, что времени достаточно было, чтобы прийти в себя. Самое главное, что мы донесли нашим ребятам, что это уже история. Мы не можем жить вчерашним днем, нам нужно сегодня играть и побеждать, улучшать то, что у нас было в прошлом матче, поэтому нацеленность такая. Естественно, в недельном цикле, который был, мы постарались подвести ребят в оптимальном состоянии.

- Самошников сегодня выходит в старте вместо Наира Тикнизяна. Он же и будет играть на позиции Наира или кто-то другой, или будет пять игроков обороны в линию?

- Мы постарались минимально сделать изменения. То есть так, как мы заканчивали матч с «Зенитом», Самошников на своей позиции заканчивал. Нам нужен быстрый фланг как в обороне, так и в атаке, чтобы успевать покрывать расстояние. Он с этими функциями справляется. Сергея передвинули вместо Наира, а Глушенков на своей позиции, потому что хорошо проявил себя в предыдущем матче.

- Матч против вашей бывшей команды. Проще готовиться к такому сопернику или, наоборот, сложнее, потому что знаете слишком много об этой команде? Или нынешний «Пари НН» сильно отличается от той команды, в которой работали вы, и разницы нет?

- Времени много прошло, конечно, многое поменялось, много добавилось, есть новые футболисты. Понятно, что хороший старт у команды, она очень дисциплинированная с очень хорошим тренером. Команда хорошо организована, поэтому мы ожидаем непростого матча. Но опять же нацеливаем себя и команду на хорошее качество игры и победу.