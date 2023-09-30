​«Зенит» проиграл два матча РПЛ подряд – такого не было два года

В субботу «Зенит» снова огорчил своих болельщиков. В гостях у «Оренбурга» команда Сергея Семака забила быстрый гол, но в итоге проиграла со счётом 1:3. Это второе поражение «сине-бело-голубых» в Премьер-лиге кряду – в прошлом туре питерцы уступили «Локомотиву» (1:2).

Два поражения подряд в чемпионате России «Зенит» потерпел впервые с октября 2021 года. Тогда питерцы проигрывали «Сочи» и тульскому «Арсеналу» (по 1:2).

В следующем туре Премьер-лиги «Зенит» будет играть против «Сочи» на поле соперника. Игра пройдёт в субботу, 7 октября. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.