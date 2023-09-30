Булыкин: «Краснодар» - фаворит в матче с «Рубином»

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался относительно поединка десятого тура чемпионата России между казанским «Рубином» и «Краснодаром».

«Краснодар» 100% фаворит, сейчас «быки» показывают хороший результат. Они заслуженно идут на первом месте. Объективно «Рубину» сегодня будет тяжело против такого соперника», - цитирует Булыкина «РБ Спорт».

Поединок состоится на стадионе в Казани сегодня, 30 сентября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Текстовый онлайн-репортаж противостояния поведет Liveresult.ru.