​«Зенит» впервые проиграл «Оренбургу»

Субботнюю часть десятого тура чемпионата России открывали «Оренбург» и «Зенит». Питерцы быстро забили, и казалось, что интриги не будет, но у оренбуржцев нашлись аргументы на этот счёт, причём весьма серьёзные. Команда Давида Деограсии в ответ забила трижды и обыграла чемпиона со счётом 3:1.

Это первая победа «Оренбурга» над «Зенитом». Ранее команды пересекались восемь раз, и в этих играх питерцы отпраздновали семь побед (1:0, 1:0, 2:1, 3:1, 2:0, 4:1, 8:0) при одной ничьей (2:2).

Следующий матч «Зенит» проведёт уже 3 октября – против «Балтики» в пятом туре группового этапа Кубка России. «Оренбург» же 4 октября сыграет против «Сочи».