Круша стереотипы: «Оренбург» в «малиновых пиджаках» сенсационно обыграл «Зенит» впервые в истории

В первом субботнем матче Российской премьер-лиги «Оренбург» принимал «Зенит». «Малиново-белые» играли с «сине-бело-голубыми».

В прошлом туре «Зенит» преподнёс своим болельщикам весьма неприятный сюрприз, потерпев домашнее поражение от «Локомотива». Причём тогда всё начиналось для питерцев вполне неплохо. Они контролировали игру полтайма и открыли счёт, однако затем сбавили обороты и пропустили после перерыва дважды, в том числе в добавленное время. Тот проигрыш стал для «Зенита» уже вторым домашним в нынешнем чемпионате. Команда Семака завершила девятый тур на третьем месте с четырёхочковым отставанием от лидера «Краснодара».

Что касается «Оренбурга», то он в предыдущем туре впервые проиграл под руководством Деограсии, неудачно съездив в Нижний Новгород. Хотя в целом назначение испанского специалиста главным тренером позитивно повлияло на уральскую команду после отставки Ярошика, ибо оренбуржцы поднялись со дна таблицы в зону стыков. Домашний матч с «Зенитом» начался для них неважно. Уже на второй минуте Мантуан распечатал их ворота, метров с четырнадцати бильярдно пробив в ближний угол после низовой передачи слева от Кругового (0:1).

Но только питерцы отдали мяч хозяевам и стали играть по счёту, как «Оренбург» восстановил равенство на табло. Второй раз подряд гол в ворота «Зенита» пришёл после аута (здесь проводим мостик к игре петербуржцев с «Локомотивом»). Только теперь мяч из-за боковой вбрасывал соперник зенитовцев. Мансилья на левом фланге отыгрался с партнёром и навесил, а Воробьёв головой переправил сферу в правый угол (1:1). Защитники «Зенита» изобразили себя статистами. Произошло это на седьмой минуте.

Травма Марио Фернандеса на искусственном газоне вынудила Семака менять его на экс-игрока «Оренбурга» Сутормина. Тот на 24-й минуте слишком слабо пробил головой на правой штанге после подачи с левого фланга – с отскоком от газона в руки Сысуева. Этот эпизод завершил активный отрезок «Зенита», что «Оренбург» обозначил своим голевым стандартом. Башич подал угловой слева к ближней штанге, Воробьёв своей верховой скидкой выключил четырёх игроков гостей, а Матиас Перес ногой слёта с линии вратарской скорректировал мяч в сетку (2:1).

На подходе к тридцатой минуте Вендел упустил подаренный ему момент. Бразилец подхватил мяч перед носом у Гойковича, который стоял как вкопанный, когда Сысуев отдал ему короткий пас. Впрочем, вратарь «Оренбурга» спас свою команду, отразив удар Вендела. Потом Мантуан с подбора не попал в правый угол. А вскоре «Зенит» получил третью пробоину в этом матче. Сидоров прострелил с левого фланга, Ковалёв с мячом двинулся во встречном направлении и откатил к левому углу штрафной на Мансилью, успешно пробившего под дальнюю штангу (3:1).

Игра шла обоюдоострая. «Оренбург» был очень опасен в контратаках и сильно напоминал самого себя образца прошлого сезона. Могли быть ещё голы в первом тайме. Вера чуть не попал головой в левый угол после подачи с правого фланга. Сысуев отводил угрозу от своих ворот после ударов Эраковича и Сутормина. Плюс перед самым перерывом «Оренбург» имел основания претендовать на пенальти. Воробьёв в начале чужой штрафной упал в результате подката Алипа, и Сергей Иванов быстро показал, что всё нормально, насчёт проверки ВАРа информации не было.

«Зенит» не мог рассчитывать в этом матче на Кержакова, Караваева и Кассьерру. По словам Семака, все они испытывали проблемы со здоровьем. Да, Матео провёл восемь голов в предыдущих турах, но неужели без него некому за питерцев забивать? Сергеев в первом тайме потерялся, и после перерыва ему на подмогу на обратную замену вместо Сутормина вышел Изидор. Также Семак попытался укрепить оборону, выпустив Родригао вместо Кругового. На 47-й минуте Изидор уже открывался на левом полуфланге, откуда слабо пробил в Сысуева.

Впрочем, дальше половину тайма игра проходила довольно спокойно. К 80-й минуте «Зенит» активизировался в атаке, Сантос создал два момента для Сергеева. В первом случае Дуглас навесил на дальнюю штангу, а Иван влёт запустил мяч гораздо выше створа. Во втором Сантос отдал на ближний край вратарской, где Сергеев не переиграл Сысуева. Обменялись неточными попытками Вера и Мантуан. Естественно, неизменность счёта 3:1 с течением времени играла в пользу «Оренбурга».

Так и не смогли питерцы даже сократить своё отставание на табло. «Зенит» потерпел второе поражение подряд, и теперь «Краснодар» может оторваться от него в таблице на семь очков по итогам первой трети чемпионата. Кроме того, стоит отметить, что «Оренбург» выиграл у «Зенита» впервые в истории, закрыв все кривотолки на тему их личных встреч (до этого там были семь подряд побед питерцев и одна ничья). Символично, что произошло это почти ровно через два года после поражения «Зенита» от «Сочи» при схожих конспирологических домыслах.

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Кирилл Иванцов