​Умяров не следит за таблицей РПЛ и новостями о себе

Хавбек «Спартака» Наиль Умяров не заглядывает в турнирную таблицу Премьер-лиги и даже не читает новости о клубе и себе.

«Вообще не смотрю в турнирную таблицу. В прошлом году поняли, что смотреть надо в последние пять-шесть туров. Новости о себе и клубе тоже не читаю. Думаю, футболисту это не нужно», - цитирует Умярова Sport24.

«Спартак» после девяти туров располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на пять зачётных баллов.

Ближайший матч «Спартак» проведёт 1 октября – против «Крыльев Советов» на выезде.