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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Умяров не следит за таблицей РПЛ и новостями о себе

30 Сентября 2023 • 13:54 Комментировать
Крылья Советов
...
Спартак Москва
1 2.90 X 3.70 2 2.35
01.10 16:30

Хавбек «Спартака» Наиль Умяров не заглядывает в турнирную таблицу Премьер-лиги и даже не читает новости о клубе и себе.

«Вообще не смотрю в турнирную таблицу. В прошлом году поняли, что смотреть надо в последние пять-шесть туров. Новости о себе и клубе тоже не читаю. Думаю, футболисту это не нужно», - цитирует Умярова Sport24.

«Спартак» после девяти туров располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на пять зачётных баллов.

Ближайший матч «Спартак» проведёт 1 октября – против «Крыльев Советов» на выезде.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Наиль Умяров
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