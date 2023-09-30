Чепчугов оценил игру вратаря «Краснодара» Сафонова

Бывший вратарь Сергей Чепчугов, поигравший за московский ЦСКА, поделился мнением об уровне голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова.

«Что касается игры Сафонова, то Матвей с каждым матчем обретает надежность и стабильность. Следует отметить колоссальный прогресс и мастерство в его игре», - приводит слова Сергея «РБ Спорт».

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Сафонов провел девять поединков за краснодарскую команду. 24-летний вратарь пропустил три гола.

После девяти проведенных туров чемпионата страны «Краснодар» единолично лидирует в турнирной таблице.