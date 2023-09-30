Скопинцев поддерживает переход России из УЕФА в Азию

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев высказался о возможном переходе Российского футбольного союза из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК). При таком раскладе российские клубы могут получить возможность выступать в азиатских клубных турнирах.

«Думаю, был бы хороший вариант, если бы мы играли против «Аль-Насра» и других команд, а не просто так сидели», - цитирует Скопинцева «РБ Спорт».

По мнению Скопинцева, если будет предложение из Азии с гарантией выступлений, то на него нужно отвечать согласием.

Напомним, что УЕФА ввёл санкции против клубов из России в конце февраля 2022 года. В ближайшее время эти санкции вряд ли будут сняты.