Игрок «Динамо» Скопинцев назвал самую глупую покупку

Защитник столичного «Динамо» Дмитрий Скопинцев рассказал о своей самой глупой покупке.

«Бывают необдуманные покупки, которые подлежат эмоциям, но они все оказываются удачными. Самое глупое, что покупал? Открывать паки за деньги в Ultimate Team в FIFA», - приводит слова футболиста «РБ Спорт».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги 26-летний защитник принял участие в девяти поединках и отметился одной голевой передачей.

Следующий матч «Динамо» сыграет против «Ахмата» в Грозном. Встреча состоится в воскресенье, 1 октября. Начало поединка запланировано в 19:00 по московскому времени.