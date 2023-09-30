​Уткин: «Стоит мне отвернуться - и «Зенит» прекрасен. А потом я включаю телевизор, и оказывается, что 3:1 в пользу соперника»

Известный журналист Василий Уткин высказался о субботнем матче Премьер-лиги между «Оренбургом» и «Зенитом». По словам Уткина, смотреть игру он начал со второго тайма, после которого оренбуржцы уже вели 3:1. Журналист рассчитывал узнать из трансляции, что он пропустил.

«И я узнаю от бывшего коллеги Черданцева, что «Зенит» играл прекрасно. Сергей Семак снова ведёт тонкую тактическую игру. 15 ударов по воротам, мо-лод-цы! И мне прям жаль. В этом сезоне, кажется, вот стоит мне отвернуться - и «Зенит» прекрасен. А потом я включаю телевизор, и оказывается, что 3:1 в пользу соперника… Живу в анекдоте!» - написал Уткин в телеграм-канале.

Следить за матчем между «Оренбургом» и «Зенитом» во всех подробностях можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult. Стоит сказать, что «Зенит» ранее никогда не проигрывал «Оренбургу».