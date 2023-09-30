Чепчугов: «Краснодар» заслуженно находится на первом месте»

Экс-вратарь московского ЦСКА Сергей Чепчугов поделился мнением об игре «Краснодара» в нынешнем сезоне.

«В «Краснодаре» пересмотрели подход к матчам. Сейчас там есть баланс - играть не только на результат, но в красивом атакующем стиле! «Краснодар» заслуженно находится на первом месте», - приводит слова Чепчугова «РБ Спорт».

После девяти туров чемпионата России краснодарский клуб набрал 21 очко и лидирует в турнирной таблице. Ближайший матч «быки» проведут на выезде против казанского «Рубина». Встреча состоится сегодня, 30 сентября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.