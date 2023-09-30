Гранат оценил шансы в матче «Рубин» - «Краснодар»

Бывший игрок «Рубина» Владимир Гранат в разговоре с журналистами высказался о предстоящей встрече казанского коллектива против «Краснодара» в рамках десятого тура Премьер-лиги.

«У «Рубина» не так много шансов сегодня взять очки. «Краснодар» сейчас в хорошей форме, показывает очень уверенную игру. Однозначно фаворит - «Краснодар», - приводит слова Владимира «РБ Спорт».

Матч «Рубин» - «Краснодар» состоится сегодня, 30 сентября, на стадионе в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией можно будет на Liveresult.ru.