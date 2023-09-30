Егорычев впервые в карьере оформил гол и ассист в матче РПЛ

Один из лидеров екатеринбургского «Урала» Андрей Егорычев в пятницу вечером впервые в карьере смог оформить гол и ассист в рамках одного матча Российской премьер-лиги, сообщает Opta Sports. Сначала он отдал пас на Гильерме Шеттине, а после и сам поразил ворота «Ростова», сделав счёт 2:0. В итоге игра, напомним, завершилась ничьей – 2:2.

Также Егорычев является самым результативным игроком «Урала» в этом сезоне РПЛ – у него уже три гола и один ассист. А также самым результативным в 2023 календарном году – на его счету четыре гола и четыре голевые передачи.

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