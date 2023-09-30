Скопинцев ответил, сможет ли Захарян перейти в «Реал»

Футболист столичного «Динамо» Дмитрий Скопинцев в разговоре с представителями СМИ поделился мнением о шансах бывшего одноклубника Арсена Захаряна перейти в мадридский «Реал». В минувшее трансферное окно 20-летний россиянин стал игроком «Реал Сосьедада».

«Ему надо сначала в «Сосьедаде» стать главенствующим звеном. «Реал» - это конечная точка. Но как можно загадывать, когда он даже тут еще не стал основным игроком. Надеемся, все так и будет», - передает слова Скопинцева «РБ Спорт».

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» за 13 миллионов евро. Полузащитник подписал с испанским клубом долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до конца июня 2029 года.