Скопинцев рассказал о несостоявшемся переходе в «Спартак»

Защитник Дмитрий Скопинцев, ныне выступающий за московское «Динамо», высказался касательно несостоявшегося трансфера в столичный «Спартак».

«Когда был ближе всего к тому, чтобы там оказаться? При Каттани. Были движения, но не с моей стороны», - приводятся слова Дмитрия на страницах «РБ Спорта».

Напомним, что Скопинцев выступает за «Динамо» с января 2020 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до окончания сезона-2026/2027.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Дмитрий провел девять поединков, записав на свой счет один забитый мяч.