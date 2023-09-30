«Ростов» четырежды с начала прошлого сезона отыгрался, уступая в два гола

«Ростов» четыре раза с начала сезона-2022/23 отыгрался в матчах чемпионата России, уступая в два мяча. Как сообщает Opta Sports, это лучший результат в Премьер-лиге среди всех команд на отрезке.

Так, дончане сравнивали счёт в матчах с «Сочи» (2:2), с «Краснодаром» (3:2), с «Оренбургом» (2:2) и с «Уралом» в минувший пятничный вечер – 2:2.

Напомним, что ростовский клуб уступал «Уралу» к 20-й минуте первого тайма со счётом 0:2. Однако во втором тайме уже восстановил равенство и играл значительную его часть в большинстве.

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