Балахнин оценил работу Абаскаля в «Спартаке»

Футбольный эксперт Сергей Балахнин поделился мнением о работе главного тренера московского «Спартака».

«Мне нравится, как работает Абаскаль в «Спартаке», хоть и многие его критикуют. Он нормально работает. Я вижу, что он в постоянном поиске, ищет что-то новое. Так и должен делать тренер», - цитирует Балахнина «РБ Спорт».

В рамках десятого тура чемпионата России «красно-белые» встретятся с самарскими «Крыльями Советов». Поединок пройдет 1 октября и начнется в 16:30 по московскому времени.

По итогам девяти туров Премьер-лиги «Спартак» с 16 баллами занимает четвертое место в турнирной таблице.