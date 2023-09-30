ЦСКА - «Балтика»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

В 10-м туре чемпионата России по футболу встречаются ЦСКА и «Балтика».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча ЦСКА Москва - Балтика
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Протокол игры
|(1:0) Давила Виктор18'
Акинфеев Игорь•Мухин Максим•Виллиан Роша•Агапов Илья13' (Набабкин Кирилл (13') •Келлвен Дуглас•Обляков Иван•Зделар Саша•Гайич Милан III•Давила Виктор•Чалов Фёдор•Файзуллаев Аббосбек
Латышонок Евгений•Остойич Иван• 30'Гассама Натан•Радмановац Никола•Сото Гильермо•Галоян Артур•Бистрович Кристиян•Осипов Александр•Фернандес Роберто II•Энрикес Анхело•Гузина Гедеон
30 сентября. Стадион "ВЭБ Арена" (Москва).
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