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«Локомотив» - «Пари НН»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

30 Сентября 2023 • 13:45 Комментировать
Локомотив Москва
0:0
Пари НН
1 1.85 X 3.80 2 4.30
1-й тайм

В 10-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Локомотив» и «Пари НН».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Локомотив Москва0:0Пари НН
Лантратов ИльяНенахов МаксимМорозов ЕвгенийФассон ЛукасСильянов АлександрКарпукас АртёмБаринов ДмитрийПиняев СергейГлушенков МаксимСамошников ИльяДзюба Артём
Запасные: Миранчук АнтонГилерме МаринатоПогостнов ЕгорКуликов ДаниилКузьмичёв ИванМарадишвили КонстантинСулейманов ТимурСарвели ВладиславЖемалетдинов РифатРыбчинский ДмитрийХудяков ДаниилМитай Марио
Нигматуллин АртурКаккоев НикитаГоцук КириллАлександров ВикторКарапузов ВладиславКалинский НиколайМайга МамадуТрошечкин АлександрСтаматов МатеоСевикян ЭдгарЗе Турбо Жозе
Запасные: Кукушкин ИванШнапцев МаксимКутателадзе НиколозМухин АнтонЖигулёв ИльяБоселли ХуанТолстопятов НиколайЭдем Эссьен ЭдедемКухарчук ИльяБотнарь ВиталийСтоцкий Дмитрий
30 сентября. Стадион "РЖД Арена" (Москва).
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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Пари НН
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ПАРИ НН
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