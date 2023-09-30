«Локомотив» - «Пари НН»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 10-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Локомотив» и «Пари НН».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Локомотив Москва - Пари НН
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Протокол игры
Лантратов Илья•Ненахов Максим•Морозов Евгений•Фассон Лукас•Сильянов Александр•Карпукас Артём•Баринов Дмитрий•Пиняев Сергей•Глушенков Максим•Самошников Илья•Дзюба Артём
Нигматуллин Артур•Каккоев Никита•Гоцук Кирилл•Александров Виктор•Карапузов Владислав•Калинский Николай•Майга Мамаду•Трошечкин Александр•Стаматов Матео•Севикян Эдгар•Зе Турбо Жозе
30 сентября. Стадион "РЖД Арена" (Москва).
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