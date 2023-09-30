Камоцци: «Чалов точно заиграет в Европе, переходить нужно в ближайшие два года»

Футбольный функционер Франко Камоцци высказался касательно будущего центрального нападающего сборной России и московского ЦСКА Фёдора Чалова.

«Для РПЛ Чалов - великолепный футболист, у него отличные качества. Он заиграет в Европе, но тянуть с переходом не стоит. Ему нужно переходить в европейский клуб в ближайшие два года», - передает слова Камоцци «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что интерес к Чалову проявляют итальянские клубы.

Фёдор связан трудовым соглашением с «армейцами» до конца следующего года. Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость нападающего составляет 12 миллионов евро.