«Зенит» не пропускал трижды в первом тайме матча Премьер-лиги 16 лет

Питерский «Зенит» пропустил три гола в первом тайме матча Премьер-лиги впервые с марта 2007 года. В общей сложности «сине-бело-голубые» не пропускали три гола за первый тайм на протяжении 472 матчей, сообщает Opta Sports.

Последней командой до «Оренбурга», от которой «Зенит» пропускал трижды за первую половину матча, был московский «Спартак». А тренировал питерский клуб тогда ещё Дик Адвокат.

Напомним, что прямо сейчас «Зенит» бьётся на выезде с «Оренбургом» и уступает со счётом 1:3. Следите за событиями встречи в текстовой трансляции, которую проводит спортивный портал LiveResult.ru.

Как «Оренбург» забил второй и третий гол в ворота «Зенита»