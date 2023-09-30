​Дзюба – в основе «Локомотива» на игру с «Пари НН»

В одном из субботних матчей десятого тура Российской премьер-лиги будут играть «Локомотив» и «Пари НН». Рулевой московской команды Михаил Галактионов принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Лантратов, Ненахов, Самошников, Сильянов, Морозов, Фассон, Баринов, Карпукас, Дзюба, Глушенков, Пиняев.

На текущий момент «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Матч между «Локомотивом» и «Пари НН» начнётся в 14:15 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которая пройдёт на страницах LiveResult.