Рахимов рассказал о состоянии «Рубина» перед матчем с «Краснодаром»

Рулевой казанского «Рубина» Рашид Рахимов пообщался с представителями СМИ в преддверии поединка против «Краснодара» в рамках десятого тура чемпионата России.

«Есть ли эмоциональный подъем после важнейшей победы? У нас не было эмоционального опустошения. Должны продолжать работать. В каком состоянии? Я считаю, что в нормальном», - передает слова специалиста клубная пресс-служба.

Матч «Рубин» - «Краснодар» состоится сегодня, 30 сентября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Текстовую онлайн трансляцию противостояния организует Liveresult.ru.