Дзагоев: «Болельщики ЦСКА хотели моего возвращения, но не всегда бывает, как мы хотим»

33-летний полузащитник Алан Дзагоев, который на днях перешел в греческий клуб «Ламия», дал очередной комментарий насчет возможного возвращения в московский ЦСКА.

«Знаю, что болельщики хотели, чтобы я вернулся в ЦСКА, но не всегда бывает так, как мы хотим. Уверен, мы ещё увидимся и не раз», - передает слова хавбека «Чемпионат».

Напомним, что Дзагоев заключил с греческим клубом однолетнее трудовое соглашение.

За ЦСКА полузащитник выступал с 2008 по 2022 год. В прошлом сезоне хавбек играл в Мелбет-Первой лиге за казанский «Рубин». Алан принял участие в 20 поединках, отметившись тремя забитыми мячами.