«Оренбург» забил уже третий гол в ворота «Зенита»

Неудержимый «Оренбург» забивает и забивает в ворота «Зенита» в матче 10-го тура Премьер-лиги. Пропустив на второй минуте после удара Густаво Мантуана команда Давида Деограсии быстро отыгралась (Дмитрий Воробьёв), а в середине первого тайма вышла вперед - после подачи углового отличился Матиас Перес. Еще до перерыва аутсайдеры забили чемпионат в третий раз. Снова опасность пришла с левого фланга, Юрий Ковалёв получил мяч в штрафной и покатил под удар Брайану Мансилье - 3:1. Текстовый онлайн - на LiveResult.ru.