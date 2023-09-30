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Наумов: «Боюсь, что Дзюба может слабенько сыграть с «Пари НН»

30 Сентября 2023 • 12:39 Комментировать
Локомотив Москва
1:0
Пари НН
1 1.85 X 3.80 2 4.30
1-й тайм

Экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов опасается, что нападающий Артём Дзюба не сможет показать свою лучшую игру в матче с «Пари НН», который состоится в ближайшем туре Российской премьер-лиги.

«Трудно сказать, будет ли он настроен на эту встречу должным образом. Боюсь, что Дзюба может слабенько сыграть», – сказал Наумов в беседе с Vprognoze.

В этом сезоне Дзюба провёл семь матчей в чемпионате России, где отметился двумя голами и двумя результативными передачами. В прошлой кампании нападающий за 11 матчей второй половины сезона отметился 8 голами в чемпионате, что помогло «Локомотиву» финишировать на восьмом месте.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Николай Наумов Артём Дзюба
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ПАРИ НН
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