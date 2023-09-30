Наумов: «Боюсь, что Дзюба может слабенько сыграть с «Пари НН»

Экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов опасается, что нападающий Артём Дзюба не сможет показать свою лучшую игру в матче с «Пари НН», который состоится в ближайшем туре Российской премьер-лиги.

«Трудно сказать, будет ли он настроен на эту встречу должным образом. Боюсь, что Дзюба может слабенько сыграть», – сказал Наумов в беседе с Vprognoze.

В этом сезоне Дзюба провёл семь матчей в чемпионате России, где отметился двумя голами и двумя результативными передачами. В прошлой кампании нападающий за 11 матчей второй половины сезона отметился 8 голами в чемпионате, что помогло «Локомотиву» финишировать на восьмом месте.