«Оренбург» уже ведёт в матче с «Зенитом»

Матч 10-го тура Премьер-лиги «Оренбург» - «Зенит» получился результативным ещё в середине первого тайма. Сначала к седьмой минуте команды обменялись голевыми атаками с ударами Густаво Мантуана и Дмитрия Воробьёва, а на 25-й хозяева уже вышли вперед.

У «Оренбурга» был заработан угловой удар на левом фланге, подача на ближний угол вратарской прошла, полет мяча был продлен, и Матиас Перес в касание переправил его в сетку.

2:1, «Оренбург» делит 10-е место с «Ахматом», соперник - третий.

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