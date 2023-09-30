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«Факел» - «Сочи»: Бубнов предсказал победителя матча

30 Сентября 2023 • 12:33 Комментировать

Экс-игрок сборной СССР и московского «Спартака», а ныне футбольный аналитик Александр Бубнов поделился ожиданиями от поединка десятого тура чемпионата России между воронежским «Факелом» и «Сочи».

«1:0. Как говорят в таких случаях, игра за шесть очков. Серьезного преимущества здесь ни у кого не вижу, но за «Факел» может сыграть фактор трибун. Но большого счета в любом случае не жду», - приводит слова Бубнова Sportbox.

Встреча состоится на стадионе в Воронеже завтра, 1 октября. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция матча пройдет на Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Александр Бубнов Сочи
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