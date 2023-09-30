На седьмой минуте матча 10-го тура Премьер-лиги «Оренбург» и «Зенит» забили по одному голу. Чемпионы провели голевую атаку при попустительстве обороны противника, и Густаво Мантуан со средней дистанции покатил мяч впритирку с левой штангой. Подопечные Давида Деограсии очень быстро ответили своим результативным ударом. Высокий навес с левого фланга, и Дмитрий Воробьёв без помех с линии вратарской пробил в дальнюю часть ворот.

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