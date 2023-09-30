Смородская: «Не хотела бы видеть воссоединение Миранчуков в «Локомотиве»

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о возможном возвращении полузащитника Алексея Миранчука в стан «железнодорожников». В настоящий момент россиянин является игроком «Аталанты».

«Не хотела бы видеть воссоединение Миранчуков в «Локомотиве». Алексею не стоит возвращаться. Может, стоит сменить чемпионат, но не в «Локомотив». Пусть проявит себя в Европе», - передает слова Смородской Sport24.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Миранчук провел два поединка, не отметившись результативными действиями. Трудовое соглашение 27-летнего полузащитника с «Аталантой» рассчитано до лета 2025 года.