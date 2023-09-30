Ловчев: «Рубину» нужны несколько побед, чтобы почувствовать себя клубом РПЛ»

Экс-футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев поделился впечатлениями от игры казанского «Рубина» в этом розыгрыше Российской премьер-лиги. Напомним, команда только вернулась в элиту после сезона в Первой лиге.

«Таким командам необходимы несколько побед, чтобы поверить в свои силы, почувствовать себя в полной мере клубом РПЛ», – приводит слова Ловчева издание «Плеймейкер».

«Рубин» в данный момент находится на тринадцатом месте в чемпионате России. Сегодня казанская команда у себя дома примет лидера Премьер-лиги в лице «Краснодара». Матч стартует в 16:30 по московскому времени.