«Зенит» потерял Фернандеса из-за травмы

В эти минуты проходит поединок десятого тура Российской премьер-лиги между «Оренбургом» и петербургским «Зенитом». В самом начале встречи гости понесли потерю в составе – травму получил защитник Марио Фернандес и был заменен на девятой минуте. Вместо него на поле вышел Алексей Сутормин.

После 20 сыгранных минут счет в матче ничейный – 1:1. За гостей забил Густаво Мантуан, а в составе хозяев отличился Дмитрий Воробьёв.

Текстовая онлайн-трансляция противостояния доступна на Liveresult.ru.

В турнирной таблице Премьер-лиги «Зенит» занимает третье место, а «Оренбург» идет на 13-й строчке.