«Оренбург» быстро сравнял счёт в матче с «Зенитом»

Стремительно развиваются события в матче 10-го тура Премьер-лиги, в котором играют «Оренбург» и «Зенит». На второй минуте зенитовцы открыли счет после удара в ближний угол от Густаво Мантуана. На седьмой минуте поединка соперник ответил голевой атакой. Брайан Мансилья с левого фланга по высокой траектории доставил мяч к линии вратарской, где Дмитрий Воробьёв головой переправил его в дальний угол ворот «Зенита».

На табло 1:1, на эту минуту «Оренбург» настигает «Рубин» на 12-м месте, противник делит второе место с «Крыльями Советов».

Текстовый репортаж на LiveResult.ru.