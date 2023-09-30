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«Оренбург» быстро сравнял счёт в матче с «Зенитом»

30 Сентября 2023 • 12:13 Комментировать
Оренбург
3:1
Зенит
1 5.20 X 4.30 2 1.65
1-й тайм

Стремительно развиваются события в матче 10-го тура Премьер-лиги, в котором играют «Оренбург» и «Зенит». На второй минуте зенитовцы открыли счет после удара в ближний угол от Густаво Мантуана. На седьмой минуте поединка соперник ответил голевой атакой. Брайан Мансилья с левого фланга по высокой траектории доставил мяч к линии вратарской, где Дмитрий Воробьёв головой переправил его в дальний угол ворот «Зенита».

На табло 1:1, на эту минуту «Оренбург» настигает «Рубин» на 12-м месте, противник делит второе место с «Крыльями Советов».

Текстовый репортаж на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Оренбург Дмитрий Воробьёв
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