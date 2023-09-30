Ловчев дал прогноз на матч «Рубин» – «Краснодар»

Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев попытался предугадать счёт матча Российской премьер-лиги между казанским «Рубином» и «Краснодаром». Поединок состоится сегодня в 16:30 по московскому времени.

«Думаю, «Краснодар» выиграет и при этом не пропустит. Ставлю на 2:0 в пользу гостей», – цитирует Ловчева издание «Плеймейкер».

«Краснодар» в данный момент является лидером чемпионата России. «Быки» находятся на первом месте с отрывом в четыре очка от второй строчки, на которой располагается петербургский «Зенит». Что касается «Рубина», казанская команда занимает в таблице тринадцатую строчку.